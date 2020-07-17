Пандемія: у світі черговий добовий рекорд захворюваності
16 липня у світі зареєстрували 248 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: За цей час у США підтвердили 73 тисячі нових хворих, у Бразилії – майже 44 тисячі, в Індії – 35,5 тисяч, у Південній Африці – більше 13 тисяч, у Колумбії – 8 тисяч, у Росії – 6,4 тисяч, у Мексиці – більше 6 тисяч.
Цього ж дня від ускладнень коронавірусу померли 5736 осіб. Зокрема у Бразилії зафіксували 1299 смертей, у США – 962, в Індії – 680, у Мексиці – 579, у Південній Африці – 216.
За час пандемії зареєстрували 13 мільйонів 937 тисяч випадків зараження, із яких майже 592 тисячі – летальні. Наразі вилікувались 8 мільйонів 268 тисяч хворих.
Що передувало: 10 липня у світі виявили майже 237 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус – це найбільший показник за час пандемії.
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Нагадаємо:
- Минулої доби в Україні виявили 848 нових випадків захворювання на COVID-19. Протягом 15 липня померли 18 людей, 800 пацієнтів одужали.
- Всього за час пандемії в Україні підтверджено 56 455 випадків COVID-19, з них 28 931 пацієнт одужав, 1445 померли.