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Пандемія: у світі черговий добовий рекорд захворюваності

П'ятниця, 17 липня 2020, 04:52

16 липня у світі зареєстрували 248 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: За цей час у США підтвердили 73 тисячі нових хворих, у Бразилії – майже 44 тисячі, в Індії – 35,5 тисяч, у Південній Африці – більше 13 тисяч, у Колумбії – 8 тисяч, у Росії – 6,4 тисяч, у Мексиці – більше 6 тисяч.

Цього ж дня від ускладнень коронавірусу померли 5736 осіб. Зокрема у Бразилії зафіксували 1299 смертей, у США – 962, в Індії – 680, у Мексиці – 579, у Південній Африці – 216.

 
Знімок екрану Worldometers

За час пандемії зареєстрували 13 мільйонів 937 тисяч випадків зараження, із яких майже 592 тисячі – летальні. Наразі вилікувались 8 мільйонів 268 тисяч хворих.

Що передувало: 10 липня у світі виявили майже 237 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус – це найбільший показник за час пандемії. 

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Нагадаємо:

  • Минулої доби в Україні виявили 848 нових випадків захворювання на COVID-19. Протягом 15 липня померли 18 людей, 800 пацієнтів одужали.
  • Всього за час пандемії в Україні підтверджено 56 455 випадків COVID-19, з них 28 931 пацієнт одужав, 1445 померли.

Українська правда
Теми: коронавірус


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