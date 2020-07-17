Пандемія: у світі черговий добовий рекорд захворюваності

16 липня у світі зареєстрували 248 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: За цей час у США підтвердили 73 тисячі нових хворих, у Бразилії – майже 44 тисячі, в Індії – 35,5 тисяч, у Південній Африці – більше 13 тисяч, у Колумбії – 8 тисяч, у Росії – 6,4 тисяч, у Мексиці – більше 6 тисяч.

Цього ж дня від ускладнень коронавірусу померли 5736 осіб. Зокрема у Бразилії зафіксували 1299 смертей, у США – 962, в Індії – 680, у Мексиці – 579, у Південній Африці – 216.

Знімок екрану Worldometers

За час пандемії зареєстрували 13 мільйонів 937 тисяч випадків зараження, із яких майже 592 тисячі – летальні. Наразі вилікувались 8 мільйонів 268 тисяч хворих.

Що передувало: 10 липня у світі виявили майже 237 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус – це найбільший показник за час пандемії.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Нагадаємо: