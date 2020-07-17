Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Пандемия: в мире очередной суточный рекорд заболеваемости

Пятница, 17 июля 2020, 04:52

16 июля во мире зарегистрировали 248 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: За это время в США подтвердили 73 тысяч новых больных, в Бразилии – почти 44 тысячи, в Индии –35,5 тысяч, в Южной Африке – более 13 тысяч, в Колумбии – 8 тысяч, в России – 6,4 тысяч, в Мексике – более 6 тысяч.

В этот же день от осложнений коронавируса умерли 5736 человек. В частности, в Бразилии зафиксировали 1299 смертей, в США – 962, в Индии – 680, в Мексике – 579, в Южной Африке – 216.

 
Снимок экрана Worldometers

За время пандемии зарегистрировали 13 миллионов 937 тысяч случаев заражения, из которых почти 592 тысячи – летальные. Сейчас вылечились 8 миллионов 268 тысяч больных.

Что предшествовало: 10 июля в мире обнаружили почти 237 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом – это самый большой показатель за время пандемии.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Напомним: 

  • За прошедшие сутки в Украине обнаружили 848 новых случаев заболевания COVID-19. В течение 15 июля умерли 18 человек, 800 пациентов выздоровели.
  • Всего за время пандемии в Украине подтверждено 56 455 случаев COVID-19, из них 28931 пациент выздоровел, 1445 умерли.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 16 июля: новый глава НБУ, продление карантина

фото, видео"Слуга народа" выбрала кандидата в мэры Киева

фото 18+, видеоПравоохранители имитировали убийство заместителя мэра Черкасс, чтобы спасти ему жизнь

Рада таки возьмется за скандальный законопроект Бужанского

ЕС не откроет границы для украинцев минимум еще две недели

Зеленский: Шестой год мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии

Все новости...
коронавирус
Еще 100 буковинцев вылечились от коронавируса
На Ровенщине сохраняется положительная динамика выздоровлений от COVID-19
Коронавирус: Румыния и Болгария продолжили режим чрезвычайной ситуации
Последние новости
06:00
Рэпер Канье Уэст успел подать документы для участия в президентских выборах
04:52
Пандемия: в мире очередной суточный рекорд заболеваемости
03:57
Еще 100 буковинцев вылечились от коронавируса
03:03
Дело Шеремета: Кузьменко и Антоненко продлили арест
02:10
СБУ провела обыски в мэрии Днепра: незаконно раздали землю на 1,5 млрд
01:15
В КНУ ждут проверку по делу растраты 60 млн по Киотскому протоколу
00:26
На Ровенщине сохраняется положительная динамика выздоровлений от COVID-19
23:49
Нардепы хотят внеочередно собраться на следующей неделе
23:19
МВФ обратился с заявлением к новому главе НБУ
22:46
фотоВерещук вызвала Кличко на дебаты, Зеленскому идея понравилась
Все новости...