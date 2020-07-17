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Пандемия: в мире очередной суточный рекорд заболеваемости

Пятница, 17 июля 2020, 04:52
Пандемия: в мире очередной суточный рекорд заболеваемости

16 июля во мире зарегистрировали 248 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: За это время в США подтвердили 73 тысяч новых больных, в Бразилии – почти 44 тысячи, в Индии –35,5 тысяч, в Южной Африке – более 13 тысяч, в Колумбии – 8 тысяч, в России – 6,4 тысяч, в Мексике – более 6 тысяч.

В этот же день от осложнений коронавируса умерли 5736 человек. В частности, в Бразилии зафиксировали 1299 смертей, в США – 962, в Индии – 680, в Мексике – 579, в Южной Африке – 216.

 
Снимок экрана Worldometers

За время пандемии зарегистрировали 13 миллионов 937 тысяч случаев заражения, из которых почти 592 тысячи – летальные. Сейчас вылечились 8 миллионов 268 тысяч больных.

Что предшествовало: 10 июля в мире обнаружили почти 237 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом – это самый большой показатель за время пандемии.

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Напомним: 

  • За прошедшие сутки в Украине обнаружили 848 новых случаев заболевания COVID-19. В течение 15 июля умерли 18 человек, 800 пациентов выздоровели.
  • Всего за время пандемии в Украине подтверждено 56 455 случаев COVID-19, из них 28931 пациент выздоровел, 1445 умерли.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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