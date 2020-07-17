Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Четверо військових постраждали від обстрілів російських найманців

П'ятниця, 17 липня 2020, 07:18
Четверо військових постраждали від обстрілів російських найманців

16 липня російські окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів троє захисників Об’єднаних сил отримали поранення, ще один воїн – бойове травмування.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Пораненим надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувальних закладів.

Найманці застосували заборонені до використання на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, зенітні установки, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю. 

Біля Водяного, Опитного, Старогнатівки, Гнутового та Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, зенітної установки та стрілецької зброї.

Також під обстрілами перебували захисники Мар’їнки, Оріхового, Причепилівки та Новозванівки. 

За даними розвідки, 16 липня наші військові знищили одного та поранили щонайменше ще одного загарбника.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню: біля Водяного. 

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
НБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
У ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
Усі новини...
Реклама: