Четверо военных пострадали от обстрелов российских наемников

16 июля российские оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов трое защитников Объединенных сил получили ранения, еще один воин – боевое травмирование.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Раненым оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебные учреждения.

Наемники применили запрещенные к использованию на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

У Водяного, Опытного, Старогнатовки, Гнутово и Авдеевки враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, зенитной установки и стрелкового оружия.

Также под обстрелами находились защитники Марьинки, Орехово, Причепиловки и Новозвановки.

По данным разведки, 16 июля наши военные уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного захватчика.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня: у Водяного.