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Четверо военных пострадали от обстрелов российских наемников

Пятница, 17 июля 2020, 07:18

16 июля российские оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов трое защитников Объединенных сил получили ранения, еще один воин – боевое травмирование.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Раненым оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебные учреждения.

Наемники применили запрещенные к использованию на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

У Водяного, Опытного, Старогнатовки, Гнутово и Авдеевки враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, зенитной установки и стрелкового оружия.

Также под обстрелами находились защитники Марьинки, Орехово, Причепиловки и Новозвановки.

По данным разведки, 16 июля наши военные уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного захватчика.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня: у Водяного.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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