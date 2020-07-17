Четверо военных пострадали от обстрелов российских наемников
16 июля российские оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов трое защитников Объединенных сил получили ранения, еще один воин – боевое травмирование.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: Раненым оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебные учреждения.
Наемники применили запрещенные к использованию на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.
У Водяного, Опытного, Старогнатовки, Гнутово и Авдеевки враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, зенитной установки и стрелкового оружия.
Также под обстрелами находились защитники Марьинки, Орехово, Причепиловки и Новозвановки.
По данным разведки, 16 июля наши военные уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного захватчика.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня: у Водяного.