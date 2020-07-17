Степанов розповів, коли ЄС зможе відкрити кордони для України

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що країни Євросоюзу зможуть відкрити кордони для України, коли середньодобовий приріст випадків захворювання на COVID-19 в Україні не буде перевищувати 480 хворих.

Джерело: інтерв’ю Степанова "РБК-Україна"

Пряма мова: "Динаміка захворюваності за останні два тижні у нас перевищує ті норми, які для себе взяли в Європі. Ми рахували: орієнтовно, якщо у нас протягом двох тижнів кількість випадків не буде перевищувати 460-480 хворих, то тоді ми впишемо у сьогоднішні критерії ЄС".

Деталі: Водночас, критерії ЄС можуть змінюватися, все залежить від рівня захворюваності у Європі та Україні. Кожні кілька тижнів Євросоюз переглядає список країн, громадянам яких дозволено в’їзд до ЄС у зв’язку із пандемією коронавірусу.

Наразі України у цьому списку нема і щонайменше ще два тижні не буде.

Українці можуть перевірити можливість в'їзду за кордон за кількома сервісами: список.

Нагадаємо:

1 липня ЄС затвердив список із 15 країн, які не входять до блоку і громадянам яких дозволено в’їзд.

У Брюсселі заявили, що список переглядатимуть кожні два тижні і змінюватимуть залежно від ситуації з коронавірусом в кожній країні.

Деякі країни ЄС, що відкрились для "безпечних" держав, пізніше вирішили скасувати своє рішення. Наприклад, Греція закрила кордон для громадян Сербії через погіршення епідеміологічної ситуації. Бельгія взагалі заявила, що поки що не відкриватиме кордони для країн з "безпечного" списку ЄС.

В‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

Болгарія дозволила в’їзд для українських туристів без 14-денного карантину і проходження тесту на коронавірус.

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