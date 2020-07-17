Степанов рассказал, когда ЕС сможет открыть границы для Украины

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что страны Евросоюза смогут открыть границы для Украины, когда среднесуточный прирост случаев заболевания COVID-19 в Украине не будет превышать 480 больных.

Источник: интервью Степанова "РБК-Украина"

Прямая речь: "Динамика заболеваемости за последние две недели у нас превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных, то тогда мы впишем в сегодняшние критерии ЕС".

Детали: В то же время, критерии ЕС могут меняться, все зависит от уровня заболеваемости в Европе и Украине. Каждые несколько недель Евросоюз пересматривает список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС в связи с пандемией коронавируса.

Сейчас Украины в этом списке нет и по меньшей мере еще две недели не будет.

Украинцы могут проверить возможность въезда за границу по нескольким сервисами: список.

Напомним:

1 июля ЕС утвердил список из 15 стран, которые не входят в блок и гражданам которых разрешен въезд.

В Брюсселе заявили, что список будут пересматривать каждые две недели и будут менять в зависимости от ситуации с коронавирусом в каждой стране.

Некоторые страны ЕС, которые открылись для "безопасных" стран, решили отменить свое решение. Например, Греция закрыла границу для граждан Сербии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

Болгария разрешила въезд для украинских туристов без 14-дневного карантина и прохождения теста на коронавирус.

Читайте также: Греческие уроки: как избежать депортации во время поездок в ЕС в эпоху коронавируса