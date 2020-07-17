Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Степанов рассказал, когда ЕС сможет открыть границы для Украины

Пятница, 17 июля 2020, 08:49

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что страны Евросоюза смогут открыть границы для Украины, когда среднесуточный прирост случаев заболевания COVID-19 в Украине не будет превышать 480 больных.

Источник: интервью Степанова "РБК-Украина"

Прямая речь: "Динамика заболеваемости за последние две недели у нас превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных, то тогда мы впишем в сегодняшние критерии ЕС".

Детали: В то же время, критерии ЕС могут меняться, все зависит от уровня заболеваемости в Европе и Украине. Каждые несколько недель Евросоюз пересматривает список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС в связи с пандемией коронавируса.

Сейчас Украины в этом списке нет и по меньшей мере еще две недели не будет.

Украинцы могут проверить возможность въезда за границу по нескольким сервисами: список.

Напомним: 

  • 1 июля ЕС утвердил список из 15 стран, которые не входят в блок и гражданам которых разрешен въезд.
  • В Брюсселе заявили, что список будут пересматривать каждые две недели и будут менять в зависимости от ситуации с коронавирусом в каждой стране.
  • Некоторые страны ЕС, которые открылись для "безопасных" стран, решили отменить свое решение. Например, Греция закрыла границу для граждан Сербии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • Въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.
  • Болгария разрешила въезд для украинских туристов без 14-дневного карантина и прохождения теста на коронавирус.

Читайте также: Греческие уроки: как избежать депортации во время поездок в ЕС в эпоху коронавируса

Темы: коронавирусЕСУкраинаграницаМинздрав


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Голос" перешел в оппозицию

Россия не готовится к нападению на Херсонщину со стороны Крыма – Минобороны

фотоПод Радой продолжается языковой митинг, произошло столкновение из-за дров

фото Военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии

В Украине более 57 тысяч больных COVID-19: за сутки 809

Новости 16 июля: новый глава НБУ, продление карантина

Все новости...
коронавирус
Албания и Болгария снова в "зеленом" списке Украины, но на грани
На Львовщине и Ровенщине больше всего случаев COVID-19 за сутки
Коронавирус обнаружили в Донецкой ОГА
Последние новости
12:47
Выходные в Украине будут теплыми и сухими, на западе - грозы
12:35
На Луганщине количество инфицированных достигло сотни
12:23
Nissan сократит производство автомобилей на 30% – СМИ
12:06
В Киеве рекорд выздоровевших от коронавируса: 160 людей
12:03
документ"Слуги" хотят на внеочередном заседании разблокировать азартные игры и рассмотреть еще 19 вопросов
12:02
Курс валют на 17 июля: курс, "черный" и наличный рынки
12:01
"Голос" перешел в оппозицию
11:56
Смерть сотрудника СБУ в Киеве: силовики рассказали подробности нападения
11:49
МН17: США призывает Россию не скрывать от суда обвиняемых в деле
11:44
фотоНа Одесской таможне трое руководителей погорели на взятках
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!