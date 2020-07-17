В Україні понад 57 тисяч хворих на COVID-19: за добу 809

За попередню добу в Україні захворювання на коронавірус підтвердили у 809 осіб, загалом хворобу підтвердили у 57 264 пацієнтів.

Джерело: брифінг МОЗ, карта РНБО

Пряма мова міністра МОЗ Максима Степанова: "За минулу добу захворіло 809 осіб, з них 65 дітей, а також 132 медпрацівника. Було госпіталізовано 211 осіб, зафіксовано 11 летальних випадків. При цьому одужало 838 пацієнтів".

Деталі: Загалом станом на 17 липня в Україні 57 264 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1456 летальних, 29 769 пацієнтів одужало.

В Україні провели 854 064 тестування методом ПЛР.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Нагадаємо: