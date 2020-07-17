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В Україні понад 57 тисяч хворих на COVID-19: за добу 809

П'ятниця, 17 липня 2020, 09:01
В Україні понад 57 тисяч хворих на COVID-19: за добу 809

За попередню добу в Україні захворювання на коронавірус підтвердили у 809 осіб, загалом хворобу підтвердили у 57 264 пацієнтів.

Джерело: брифінг МОЗ, карта РНБО

Пряма мова міністра МОЗ Максима Степанова: "За минулу добу захворіло 809 осіб, з них 65 дітей, а також 132 медпрацівника. Було госпіталізовано 211 осіб, зафіксовано 11 летальних випадків. При цьому одужало 838 пацієнтів".  

Деталі: Загалом станом на 17 липня в Україні 57 264 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1456 летальних, 29 769 пацієнтів одужало.

В Україні провели 854 064 тестування методом ПЛР. 

 

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Нагадаємо:

  • Минулої доби в Україні виявили 848 нових випадків захворювання на COVID-19. Протягом 15 липня померли 18 людей, 800 пацієнтів одужали.

Українська правда

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Теми: коронавірусУкраїнаCovid-2019
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