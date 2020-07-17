В Украине более 57 тысяч больных COVID-19: за сутки 809

За минувшие сутки в Украине заболевание на коронавирус подтвердили в 809 человек, в целом болезнь подтвердили в 57 264 пациентов.

Источник: брифинг Минздрава, карта СНБО

Прямая речь министра здравоохранения Максима Степанова: "За прошедшие сутки заболело 809 человек, из них 65 детей, а также 132 медработника. Были госпитализированы 211 человек, зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 838 пациентов".

Детали: Всего по состоянию на 17 июля в Украине 57 264 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1 456 летальных, 29 769 пациентов выздоровели.

В Украине провели 854 064 тестирования методом ПЦР.

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