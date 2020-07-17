Росія не готується до нападу на Херсонщину з боку Криму – Міноборони
Міністр оборони Андрій Таран заявив, що українська сторона не зафіксувала підготовки до активних бойових дій окупантів поблизу адмінмежі Херсонщини та анексованого Криму.
Джерело: виступ міністра оборони з трибуни ВР 17 липня
Пряма мова: "На теперішній час ознак безпосередньої підготовки до активних бойових дій російських окупаційних військ поблизу адмінмежі Херсонської області з тимчасово окупованої території АР Крим не виявлено. На півострові не фіксуються дії зі створення ударних угрупувань".
Деталі: Разом з тим, за словами Тарана, пам’ятаючи про непередбачуваність дій Росії, Збройні сили України здійснюють заходи для надання відсічі можливим діям окупантів РФ.
Міністр заявив, що військові Збройних сил готові до агресії російської сторони з боку окупованого Криму та окремих районів Луганщини та Донеччини.
Нагадаємо:
- Окупанти готуються до наймасштабніших військових навчань "Кавказ 2020". До Криму з’їдуться тисячі військових РФ.
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- Командувач об’єднаних сил на Донбасі Сергій Наєв повідомив, що збройні сили працюють над підвищенням бойових можливостей на кримському напрямку.