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Росія не готується до нападу на Херсонщину з боку Криму – Міноборони

П'ятниця, 17 липня 2020, 10:51

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що українська сторона не зафіксувала підготовки до активних бойових дій окупантів поблизу адмінмежі Херсонщини та анексованого Криму. 

Джерело: виступ міністра оборони з трибуни ВР 17 липня

Пряма мова: "На теперішній час ознак безпосередньої підготовки до активних бойових дій російських окупаційних військ поблизу адмінмежі Херсонської області з тимчасово окупованої території АР Крим не виявлено. На півострові не фіксуються дії зі створення ударних угрупувань".

Деталі: Разом з тим, за словами Тарана, пам’ятаючи про непередбачуваність дій Росії, Збройні сили України здійснюють заходи для надання відсічі можливим діям окупантів РФ.

Міністр заявив, що військові Збройних сил готові до агресії російської сторони з боку окупованого Криму та окремих районів Луганщини та Донеччини.

Нагадаємо: 

  • Окупанти готуються до наймасштабніших військових навчань "Кавказ 2020". До Криму з’їдуться тисячі військових РФ.
  • На думку колишнього командувача силами США в Європі генерала Бена Ходжеса, окупанти можуть спробувати захопити греблю в Херсонській області, яка не пропускає воду у Крим.
  • Командувач об’єднаних сил на Донбасі Сергій Наєв повідомив, що збройні сили працюють над підвищенням бойових можливостей на кримському напрямку.

Альона Мазуренко, УП
Теми: КримводаХерсонська областьМіноборони


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