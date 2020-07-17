Россия не готовится к нападению на Херсонщину со стороны Крыма – Минобороны

Министр обороны Андрей Таран заявил, что украинская сторона не зафиксировала подготовки к активным боевым действиям оккупантов вблизи админграницы Херсонщины и аннексированного Крыма.

Источник: выступление министра обороны с трибуны ВР 17 июля

Прямая речь: "В настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи админграницы Херсонской области с временно оккупированной территории АР Крым не обнаружено. На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок".

Детали: Вместе с тем, по словам Тарана, помня о непредсказуемости действий России, Вооруженные силы Украины осуществляют меры по оказанию отпора возможным действиям оккупантов РФ.

Министр заявил, что военные Вооруженных сил готовы к агрессии российской стороны со стороны оккупированного Крыма и отдельных районов Луганщины и Донетчины.

Напомним: