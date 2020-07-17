Россия не готовится к нападению на Херсонщину со стороны Крыма – Минобороны
Министр обороны Андрей Таран заявил, что украинская сторона не зафиксировала подготовки к активным боевым действиям оккупантов вблизи админграницы Херсонщины и аннексированного Крыма.
Источник: выступление министра обороны с трибуны ВР 17 июля
Прямая речь: "В настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи админграницы Херсонской области с временно оккупированной территории АР Крым не обнаружено. На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок".
Детали: Вместе с тем, по словам Тарана, помня о непредсказуемости действий России, Вооруженные силы Украины осуществляют меры по оказанию отпора возможным действиям оккупантов РФ.
Министр заявил, что военные Вооруженных сил готовы к агрессии российской стороны со стороны оккупированного Крыма и отдельных районов Луганщины и Донетчины.
Напомним:
- Оккупанты готовятся к самым масштабным военным учениям "Кавказ 2020". В Крым съедутся тысячи военных РФ.
- По мнению бывшего командующего силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, оккупанты могут попытаться захватить плотину в Херсонской области, которая не пропускает воду в Крым.
- Командующий объединенных сил на Донбассе Сергей Наев сообщил, что вооруженные силы работают над повышением боевых возможностей на крымском направлении.