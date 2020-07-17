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27 кораблів та 2400 військових: у Чорному морі тривають навчання «Breeze 2020»

П'ятниця, 17 липня 2020, 14:38

Біля берегів Болгарії проходять міжнародні військові навчання "Breeze 2020".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NavalNews.

У навчаннях представлені збройні сили 10 країн НАТО – самої Болгарії, а також Бельгії, Італії, Греції, Румунії, Грузії, Іспанії, Франції, Туреччини та США.

Загалом це 27 кораблів, 9 літаків та 2413 військових. Серед кораблів, задіяних у навчаннях -  USS Porter, есмінець ВМС США, який зайшов у Чорне море минулого тижня.

Мета навчань – покращення бойової готовності та відпрацювання тактичної взаємодії сил для здійснення спільних операцій у Чорному морі.

 

Навчання триватимуть до 19 липня.

Нагадаємо, у червні проходили військові навчання у Балтійському морі за участі 19 країн НАТО

Теми: арміяНАТОЧорне море
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