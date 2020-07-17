27 кораблей и 2400 военных: в Черном море проходят учения "Breeze 2020"
Пятница, 17 июля 2020, 14:38
У берегов Болгарии проходят международные военные учения "Breeze 2020" с участием 10 стран.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NavalNews.
В учениях представлены вооруженные силы 10 стран НАТО - самой Болгарии, а также Бельгии, Италии, Греции, Румынии, Грузии, Испании, Франции, Турции и США.
В целом это 27 кораблей, 9 самолетов и 2413 военных. Среди кораблей, задействованных в учениях - USS Porter, эсминец ВМС США, который зашел в Черное море на прошлой неделе.
Цель учений - улучшение боевой готовности и отработка тактического взаимодействия сил для осуществления совместных операций в Черном море.
Учения продлятся до 19 июля.
Напомним, в июне проходили военные учения в Балтийском море с участием 19 стран НАТО.