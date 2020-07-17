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Уряд ще не вирішив, чи закривати Умань для хасидів: кажуть, ще є час

П'ятниця, 17 липня 2020, 15:44

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував засідання держкомісії для вивчення питання можливості прибуття паломників-хасидів до Умані Черкаської області для святкування єврейського Нового року.

Джерело: його заява у Верховній Раді, яку передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Щодо міста Умані у нас ще є час. Ми, якщо хочете, за вашої участі проведемо відповідні комісії, в тому числі і державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де розглянемо це питання з усіх боків і приймемо абсолютно виважене рішення".

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Передісторія: 10 липня на міжвідомчій нараді в МЗС було вирішено, що цього року прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана є неможливим через пандемію коронавірусу.

Учасники наради звернулися до Кабміну з проханням доручити держкомісії з ТЕБ і НС розглянути питання "посилення обмежень на проведення масових релігійних заходів (у т.ч. введення відповідних обмежень на законодавчому рівні на в'їзд іноземців в Україну)".

Примітка: Рош га-Шана - свято початку нового року для всіх, хто сповідує іудаїзм. Зазвичай відзначають наприкінці вересня - початку жовтня.

На це свято хасиди збираються в Умані, бо тут знаходиться могила їхнього духовного лідера цадика Нахмана.

Теми: святкуваннярелігіярегіониКабінет міністрівкоронавірус


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