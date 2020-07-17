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Кабмин еще не решил, закрывать ли Умань для хасидов: говорят, еще есть время

Пятница, 17 июля 2020, 15:44

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал заседание госкомиссии для изучения вопроса возможности прибытия паломников-хасидов в Умань Черкасской области для празднования еврейского Нового года.

Источник: его заявление в Верховной Раде, которое передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Относительно города Умани у нас еще есть время. Мы, если хотите, с вашим участием проведем соответствующие комиссии, в том числе и государственную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, где рассмотрим этот вопрос со всех сторон и примем абсолютно взвешенное решение".

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Предыстория: 10 июля на межведомственном совещании в МИД было решено, что в этом году прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань Черкасской области для празднования Рош ха-Шана является невозможным из-за пандемии коронавируса.

Участники совещания обратились в Кабмин с просьбой поручить госкомиссии по ТЭБ и ЧС рассмотреть вопрос "ужесточения ограничений на проведение массовых религиозных мероприятий (в т.ч. введение соответствующих ограничений на законодательном уровне на въезд иностранцев в Украину)".

Примечание: Рош ха-Шана — праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно отмечают в конце сентября – начале октября.

На этот праздник хасиды собираются в Умани, потому что здесь находится могила их духовного лидера — цадика Нахмана.

Темы: празднованиярелигиярегионыКабинет министровкоронавирус


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