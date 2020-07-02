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Голова МОЗ уточнив, які штрафи пропонують для тих, хто без маски

Четвер, 2 липня 2020, 09:36
Голова МОЗ уточнив, які штрафи пропонують для тих, хто без маски

Уряд передбачає штрафи за відсутність захисної маски у публічних місцях для громадян у 170-255 гривень, а для власників закладів, у яких порушують правила карантину, – 3400-5100 гривень.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 2 липня

Пряма мова: "Вчора на засіданні уряду був схвалений законопроєкт, який буде передано до Верховної Ради, щодо внесення змін у Кодекс про адміністративні правопорушення. Він регламентує встановлення відповідних штрафів за неносіння масок. Передбачаються штрафи як для фізичних осіб, так і для юридичних осіб.

Для фізичних осіб передбачено штрафи від 170-ти до 255 гривень.

Для власників закладів харчування, спортивних закладів або магазинів – якщо вони не дотримуються встановлених карантинних вимог і не слідкують за дотриманням маскового режиму у відповідних приміщеннях – штраф буде складати від 3 400 гривень до 5 100 гривень.

Цей законопроєкт буде передано до Верховної Ради. Сподіваємося, що наші народні депутати його підтримають. І він буде прийнятий – і стане відповідно законом.

Усі ці дії робляться заради здоров’я і життя наших громадян".

Нагадаємо: У березні Верховна Рада встановлювала штраф у 17 тисяч гривень за порушення правил карантину. Саме по стільки сплатили чиновники, які супроводжували президента Володимира Зеленського у Хмельницькому, за каву в залі кав’ярні, адже тоді заклади обслуговували клієнтів лише на свіжому повітрі. 

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Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинштрафиМОЗкоронавірусCovid-2019
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