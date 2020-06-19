Кава у кафе на карантині: всіх супутників Зеленського оштрафували

Керівника Офісу президента Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, голову Хмельницької обласної держадміністрації Дмитра Габінета, хмельницького міського голову Олександра Симчишина та підприємця Андрій Мельниченка оштрафували за каву з президентом у кав’ярні 3 червня як за порушення правил карантину.

Джерело: Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Дослівно: "Суд встановив, що 3 червня 2020 року близько 17 30 особи, які були притягнуті до відповідальності, перебували в громадській споруді, одній із кав’ярень на вулиці Проскурівська в Хмельницькому без засобів індивідуального захисту, зокрема захисних масок.

Таким чином порушили правила щодо карантину людей, встановленого постановою КМУ від 11.03.2020 року №211, із змінами та доповненнями постановою КМУ№ 392 від 20.05.2020 року, чим вчинили адміністративне правопорушення відповідальність за яке передбачене ст. 44-3 КУпАП.

Жоден із правопорушників на засідання не з’явився.

Кожного із них (окрім президента) суд визнав винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення та наклав на них адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень.

Стягнено також 420 гривень 40 копійок судового збору на користь держави".

Деталі: Судді Хмельницького міськрайонного суду розглянули справи про притягнення до адміністративної відповідальності супутників президента на окремих засіданнях, що відбулися в першій половині дня водночас у різних корпусах суду.

Президента не оштрафували: суд у Хмельницькому звернувся до Верховного суду по роз'яснення, чи можна притягнути до адміністративної відповідальності Володимира Зеленського, якщо голова держави має недоторканність.

Його супутники можуть оскаржити постанови у Хмельницькому апеляційному суді впродовж 10 днів з дня їх винесення.

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