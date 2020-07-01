Кабмін ініціює штрафи за неносіння масок у публічних місцях

Кабінет міністрів пропонує посилити адміністративну відповідальність власників громадських установі і закладів, а також маршруток за недотримання маскового режиму відвідувачами й пасажирами.

Джерело: рішення Кабінету міністрів на засіданні 1 липня

Деталі: Кабмін пропонує Верховній Раді проєкт закону про штрафи і для фізичних, і для юридичних осіб.

Члени уряду одностайно підтримали пропозицію, яку озвучив міністр юстиції Денис Малюська.

Пряма мова Малюськи: "Встановлюємо спеціальну відповідальність за неносіння масок громадянами України – відповідальність буде передбачена у Кодексі про адміністративні правопорушення, і окремо – відповідальність юридичних осіб: власників будинків, споруд і громадського транспорту під час перебування громадян, які зобов’язані пропускати громадян у вказані приміщення лише за наявності масок.

Встановлюємо відповідальність за це відповідно в кодексі про адміністративне правопорушення та в законі про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Штрафи великі. Для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі – по суті йде навіть трішки зменшення штрафів, ніж зараз передбачено загальними правилами карантину. Для юридичних осіб суми великі – від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян".

Цьому передувало: У березні Верховна Рада передбачила покарання за порушення правил карантину. Адміністративна стаття "порушення правил карантину" передбачає штраф у 17-34 тисяч гривень або 34-170 тисяч гривень для посадовців за недотримання карантину людей. Кримінальна стаття "порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням" передбачає 17-51 тисяч гривень штрафу, або до 6 місяців арешту, або обмеження/позбавлення волі до 3-х чи навіть 5-8 років.

Громадян не раз штрафували на 17 тисяч гривень за перебування без маски у громадських місцях. Однак із пом’якшенням карантину все менше людей дотримуються вимог, зокрема, щодо носіння масок та дистанціювання.

В останні два тижні статистика показувала постійне збільшення добового приросту хворих на COVID-19 (за винятком вихідних днів). Також зросла кількість людей, яких госпіталізують з важким перебігом хвороби, та кількість хворих на пневмонію.

Знати більше: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Скільки людей хворіють на COVID-19 в Україні та світі

Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині