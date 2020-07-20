Коронавірус: добова захворюваність вкотре більше 200 тисяч випадків
19 липня у світі зареєстрували 220 тисяч нових хворих на коронавірус.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Традиційним лідером за числом заражень залишаються США – понад 65 тисяч. Також 40 тисяч хворих виявили в Індії. У Бразилії зафіксували більше 24 тисяч заражень, у Південній Африці – 13,5 тисяч, у Мексиці – 7,6 тисяч, у Колумбії та Росії – більше 6 тисяч.
Цього ж дня від ускладнень захворювання померли 4316 хворих. Зокрема 716 смертей підтвердили у Бразилії, 675 – в Індії, 578 – у Мексиці.
За час пандемії загалом було зареєстровано 14 мільйонів 634 тисяч випадків захворювання, із яких більше 608 тисяч – летальні. Наразі вилікувались від коронавірусу 8 мільйонів 730 тисяч осіб.
Що передувало: 18 липня коронавірус підтвердили у 224 тисяч осіб, 17 липня – 239 тисяч, 16 липня – 248 тисяч.
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Нагадаємо:
- За минулу добу, 18 липня, в Україні зафіксували 731 випадок коронавірусу і 8 смертей від COVID-19.
- Загалом в Україні 58 842 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1 485 летальних, 30 879 пацієнтів одужало.