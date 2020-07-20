Коронавірус: добова захворюваність вкотре більше 200 тисяч випадків

19 липня у світі зареєстрували 220 тисяч нових хворих на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Традиційним лідером за числом заражень залишаються США – понад 65 тисяч. Також 40 тисяч хворих виявили в Індії. У Бразилії зафіксували більше 24 тисяч заражень, у Південній Африці – 13,5 тисяч, у Мексиці – 7,6 тисяч, у Колумбії та Росії – більше 6 тисяч.

Знімок екрану Worldometers

Цього ж дня від ускладнень захворювання померли 4316 хворих. Зокрема 716 смертей підтвердили у Бразилії, 675 – в Індії, 578 – у Мексиці.

За час пандемії загалом було зареєстровано 14 мільйонів 634 тисяч випадків захворювання, із яких більше 608 тисяч – летальні. Наразі вилікувались від коронавірусу 8 мільйонів 730 тисяч осіб.

Що передувало: 18 липня коронавірус підтвердили у 224 тисяч осіб, 17 липня – 239 тисяч, 16 липня – 248 тисяч.

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