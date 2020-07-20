В Україні 651 новий хворий на коронавірус і 13 жертв
Станом на 20 липня в Україні зареєстрували 651 новий випадок захворювання на коронавірус, 13 людей померли.
Джерело: дані сайту Ради національної безпеки і оборони, міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 20 липня
Пряма мова Степанова: "За минулу добу захворіла 651 особа, з них 34 дитини та 27 медичних працівників. Було госпіталізовано 134 людини. Зафіксовано 13 летальних випадків, одужало 560 пацієнтів".
Деталі: Найбільше нових хворих виявили на Львівщині (115), Закарпатті (86) та у Києві (77).
Загалом з початку пандемії в Україні заразилися на COVID-19 59 493 людей, 1498 осіб померли, 31 439 подолали хворобу.
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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Передісторія:
- За добу 18 липня в Україні зафіксували 731 випадок коронавірусу і 8 смертей від COVID-19.
- 19 липня у світі зареєстрували 220 тисяч нових хворих на коронавірус. Традиційним лідером за числом заражень залишаються США – понад 65 тисяч. Також 40 тисяч хворих виявили в Індії. У Бразилії зафіксували більше 24 тисяч заражень, у Південній Африці – 13,5 тисяч, у Мексиці – 7,6 тисяч, у Колумбії та Росії – більше 6 тисяч.