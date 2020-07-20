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Окупанти вбили українського військового на Донбасі

Понеділок, 20 липня 2020, 14:28

В результаті ворожого обстрілу поблизу селища Шуми Донецької області загинув український військовий.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зазначається, що 20 липня російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників на Донеччині. Поблизу населеного пункту Шуми ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку та снайперську зброю.

Дослівно: "На жаль, внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення не сумісне з життям.

Командування об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними".

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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