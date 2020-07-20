Окупанти вбили українського військового на Донбасі
Понеділок, 20 липня 2020, 14:28
В результаті ворожого обстрілу поблизу селища Шуми Донецької області загинув український військовий.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зазначається, що 20 липня російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників на Донеччині. Поблизу населеного пункту Шуми ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку та снайперську зброю.
Дослівно: "На жаль, внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення не сумісне з життям.
Командування об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними".
Українська правда