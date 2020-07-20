Оккупанты убили украинского военного на Донбассе

В результате вражеского обстрела вблизи поселка Шумы Донецкой области погиб украинский военный.

Источник: штаб ООС

Детали: Отмечается, что 20 июля российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников в Донецкой области. Вблизи населенного пункта Шумы враг применил автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие.

Дословно: "К сожалению, в результате вражеского обстрела во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.

Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными ".