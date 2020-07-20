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Суркіс звільнив Михайличенка з усім штабом

Понеділок, 20 липня 2020, 15:14
fcdynamo.kiev.ua

Футбольний клуб "Динамо" Київ звільнив штаб головного тренера Олексія Михайличенка.

Джерело: офіційний сайт клубу

Деталі: У команді подякували Михайличенкові і його асистентам Вадиму Євтушенку, Сергію Федорову та Михайлу Михайлову, але відзначили, що поточний рівень гри команди не може задовольнити керівництво клубу і численну армію динамівських уболівальників.

Дослівно: "З цією метою підготовку до наступного сезону "Динамо" почне з новим тренерським штабом. Про те, хто очолить команду в новому сезоні, буде повідомлено пізніше".

Що передувало: У сезоні 2019/20 "Динамо" виграло Кубок України і посіло друге місце в чемпіонаті, яке дає право змагатися за участь в груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА.

У той же час в останньому матчі чемпіонату України з футболу кияни поступилися "Колосу", що займає 6 місце.

Українська правда
Теми: футбол


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