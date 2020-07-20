Суркіс звільнив Михайличенка з усім штабом
Футбольний клуб "Динамо" Київ звільнив штаб головного тренера Олексія Михайличенка.
Джерело: офіційний сайт клубу
Деталі: У команді подякували Михайличенкові і його асистентам Вадиму Євтушенку, Сергію Федорову та Михайлу Михайлову, але відзначили, що поточний рівень гри команди не може задовольнити керівництво клубу і численну армію динамівських уболівальників.
Дослівно: "З цією метою підготовку до наступного сезону "Динамо" почне з новим тренерським штабом. Про те, хто очолить команду в новому сезоні, буде повідомлено пізніше".
Що передувало: У сезоні 2019/20 "Динамо" виграло Кубок України і посіло друге місце в чемпіонаті, яке дає право змагатися за участь в груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА.
У той же час в останньому матчі чемпіонату України з футболу кияни поступилися "Колосу", що займає 6 місце.