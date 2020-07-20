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Суркис уволил Михайличенко со всем штабом

Понедельник, 20 июля 2020, 15:14
Суркис уволил Михайличенко со всем штабом
fcdynamo.kiev.ua

Футбольный клуб "Динамо" Киев уволил штаб главного тренера Алексея Михайличенко.

Источник: официальный сайт клуба

Детали: В команде поблагодарили Михайличенко и его ассистентов Вадима Евтушенко, Сергея Федорови и Михаила Михайлова, но отметили, что текущий уровень игры команды не может удовлетворить руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков.

Дословно: "С этой целью подготовку к следующему сезону "Динамо" начнет с новым тренерским штабом. О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже".

Что предшествовало: В сезоне 2019/20 "Динамо" выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

В то же время в последнем матче чемпионата Украины по футболу киевляне уступили "Колосу", занимающему 6 место.

Украинская правда
Темы: футбол
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