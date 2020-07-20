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У Кремлі відреагували на звернення Кадирова до Зеленського

Понеділок, 20 липня 2020, 15:29
тасс

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в контексті заяви глави Чечні Рамзана Кадирова знову назвав військову агресію РФ на Донбасі внутрішньоукраїнським конфліктом.

Джерело: Пєсков, котрого цитує російське видання РБК

Пряма мова: "Нам хотілося б, щоб президент Зеленський виконав зобов'язання, які несе Україна за мінським угодами".

Деталі: Так Пєсков прокоментував пропозицію Кадирова Зеленському зателефонувати Путіну і оголосити про закінчення громадянської війни.

Що передувало: 18 липня глава Чечні Рамзан Кадиров звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом "визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення" за відео "Кварталу 95".

"Ви нечесні і верткі не тільки в своїх словах, але і в передвиборних обіцянках. Обіцяли покласти край війні, але продовжуєте справу свого попередника Порошенка. Що заважає вам виконати надії двох великих народів? Гординя або чужа воля?" - написав Кадиров.

Чому це важливо: Росія з 2014 року здійснює гібридну військову агресію стосовно України. РФ незаконно окупувала частину України - Кримський півострів та підтримує регулярними військами та бойовою технікою незаконні збройні формування на Донбасі. При цьому країна, керована президентом Володимиром Путіним, не визнає незаконність своїх дій.

Теми: ЗеленськийРосіяПутінвійна


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