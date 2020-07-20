Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Зеленскому

Понедельник, 20 июля 2020, 15:29
В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Зеленскому
тасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в контексте заявления главы Чечни Рамзана Кадырова снова назвал военную агрессию РФ на Донбассе внутриукраинским конфликтом.

Источник: Песков, котрого цитирует российское издание РБК

Прямая речь: "Нам хотелось бы, чтобы президент Зеленский выполнил обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям".

Детали: Так Песков прокомментировал предложение Кадырова Зеленскому позвонить Путину и объявить об окончании гражданской войны.

Что предшествовало: 18 июля глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом "определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения" за оскорбившее его видео "Квартала 95" а также

"Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко. Что мешает вам исполнить надежды двух великих народов? Гордыня или чужая воля?" — написал Кадыров.

Почему это важно: Россия с 2014 года осуществляет гибридную военную агрессию по отношению к Украине. РФ незаконно оккупировала часть Украины - Крымский полуостров и поддерживает регулярными войсками и боевой техникой незаконные вооруженные формирования на Донбассе. При этом страна, управляемая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконность своих действий.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийРосcияПутинвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Зеленский
Зеленский на камеру поспорил с пророссийским президентом Болгарии о войне на камеру
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Не удивляйтесь, если Кадыров пройдет маршем прямо в Кремль – Зеленский  
Последние новости
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
Все новости...
Реклама: