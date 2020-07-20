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В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Зеленскому

Понедельник, 20 июля 2020, 15:29
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в контексте заявления главы Чечни Рамзана Кадырова снова назвал военную агрессию РФ на Донбассе внутриукраинским конфликтом.

Источник: Песков, котрого цитирует российское издание РБК

Прямая речь: "Нам хотелось бы, чтобы президент Зеленский выполнил обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям".

Детали: Так Песков прокомментировал предложение Кадырова Зеленскому позвонить Путину и объявить об окончании гражданской войны.

Что предшествовало: 18 июля глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом "определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения" за оскорбившее его видео "Квартала 95" а также

"Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко. Что мешает вам исполнить надежды двух великих народов? Гордыня или чужая воля?" — написал Кадыров.

Почему это важно: Россия с 2014 года осуществляет гибридную военную агрессию по отношению к Украине. РФ незаконно оккупировала часть Украины - Крымский полуостров и поддерживает регулярными войсками и боевой техникой незаконные вооруженные формирования на Донбассе. При этом страна, управляемая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконность своих действий.

Темы: ЗеленскийРосcияПутинвойна


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