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Разумков хоче внести в Раду проєкт, що порушує Угоду про асоціацію

Понеділок, 20 липня 2020, 16:15
Разумков хоче внести в Раду проєкт, що порушує Угоду про асоціацію

До порядку денного позачергової сесії Верховної Ради внесений законопроєкт №3739, який передбачає преференції для вітчизняного машинобудування, що суперечить Угоді про асоціацію з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості (реєстр. № 3739) міститься в переліку законопроєктів у розпорядженні спікера Ради про скликання позачергової сесії на 21 липня.

У законопроєкті йдеться про зобов’язання мати місцеву складову в певних видах машин, які закуповуються коштом держави або місцевих органів влади.

Документ містить вимогу до мінімального ступеня локалізації на рівні 25-45% з 2021 року та 40-60% з 2024 року. Крім того, він стосується не всіх закупівель, а порівняно вузької групи продукції машинобудування для потреб енергетики, ЖКГ та транспорту.

Але це проєкт не сумісний з міжнародними зобов’язаннями України. В Угоді про асоціацію є окрема глава, яка присвячена державним закупівлям. Одним із принципів є недискримінаційність. Окремо вказано, що опис робіт, товарів та послуг не повинен містити конкретного місця походження (крім випадків, коли це обґрунтовується предметом контракту) та умови заснування учасників тендерів в тій же країні, що і замовник.

Обмеження кола учасників допускається, але лише на конкурентних засадах та лише на основі об’єктивних факторів — досвіду роботи на ринку, масштабу діяльності учасника, наявності в нього відповідної інфраструктури, технічного потенціалу тощо. Також від переможця може вимагатись створення певної інфраструктури в місці виконання контракту.

Детальніше читайте у статті – "Тільки для своїх: як нова ініціатива "Слуги народу" загрожує відносинам з ЄС"

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаРазумков Дмитроєвроінтеграціязаконодавство
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