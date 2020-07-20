Разумков хочет внести в Раду проект, нарушающий Соглашение об ассоциации

В повестку дня внеочередной сессии Верховной Рады внесен законопроект №3739 предусматривающий преференции для отечественного машиностроения, который противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности (рег. №3739) содержится в перечне законопроектов в распоряжении спикера Рады о созыве внеочередной сессии на 21 июля.

В законопроекте говорится об обязательствах иметь местную составляющую в определенных видах машин, закупаемых за счет государства или местных органов власти.

Документ содержит требование к минимальной степени локализации на уровне 25-45% с 2021 года и 40-60% с 2024 года. Кроме того, он касается не всех закупок, а сравнительно узкой группы продукции машиностроения для нужд энергетики, ЖКХ и транспорта.

Но это проект не совместим с международными обязательствами Украины. В Соглашении об ассоциации есть отдельная глава, посвященная государственным закупкам. Одним из принципов является недискриминационность. Отдельно указано, что описание работ, товаров и услуг не должно содержать конкретного места происхождения (кроме случаев, когда это обосновывается предметом контракта) и условия основания участников тендеров в той же стране, что и заказчик.

Ограничение круга участников допускается, но только на конкурсной основе и только на основе объективных факторов - опыта работы на рынке, масштаба деятельности участника, наличии у него соответствующей инфраструктуры, технического потенциала и другое. Также от победителя может потребоваться создание определенной инфраструктуры в месте выполнения контракта.

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