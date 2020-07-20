Вперше в історії не буде вручено "Золотий м'яч"
Понеділок, 20 липня 2020, 17:03
У 2020 році нагороду найкращому футбольному гравцеві світу вручати не будуть.
Джерело: "France Football"
Деталі: Вперше у своїй історії, яка почалася в 1956 році, "Золотий м'яч" - приз журналу "France Football" - не буде присуджений нікому.
Повідомляється, що це викликано виключними обставинами, через які відсутні справедливі умови для вручення трофея.
Нагадаємо: Через пандемію коронавірусу в 2020 році були скасовані численні спортивні змагання, в тому числі зупинено футбольні чемпіонати.