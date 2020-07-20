Впервые в истории не будет вручен "Золотой мяч"

В 2020 году награда лучшему футбольному игроку мира вручена не будет.

Источник: "France Football"

Детали: Впервые в своей истории, которая началась в 1956 году, "Золотой мяч" - награда журнала "France Football", не будет присужден никому.

Сообщается, что это вызвано исключительными обстоятельствами, из-за которых отсутствуют справедливые условия для вручения трофея.

Напомним: Из-за пандемии коронавируса в 2020 году были отменены многочисленные спортивные соревнования, в том числе остановлены футбольные чемпионаты.