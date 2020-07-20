Зеленський призначив Пристайка послом у Британії

Президент Володимир Зеленський призначив ексвіцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка Надзвичайним і Повноважним Послом України у Британії.

Джерело: указ президента

Дослівно: "Призначити Вадима Пристайка Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії".

Деталі: Одночасно іншим указом Зеленський звільнив посла в Британії Наталію Галібаренко.

Також президент призначив посла у США Володимира Єльченка послом ще й у Антиґуа і Барбуду.

Передісторія: Верховна Рада на засіданні у четвер 4 червня звільнила з посади віцепрем’єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка.

1 червня фракція "Слуги народу" підтримала призначення Ольги Стефанішиної віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Джерела повідомляли, що Вадим Пристайко може стати послом України у Британії. Він може замінити Наталію Галібаренко, яка була призначена на цю посаду у серпні 2015 року.