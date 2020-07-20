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Зеленский назначил Пристайко послом в Британии

Понедельник, 20 июля 2020, 22:36

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Великобритании.

Источник: указ президента

Дословно: "Назначить Вадима Пристайко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии".

Детали: Одновременно другим указом Зеленский уволил посла в Британии Наталью Галибаренко.

Также президент назначил посла в США Владимира Ельченко послом еще и в Антигуа и Барбуда.

Предыстория: Верховная Рада на заседании в четверг 4 июня освободила от должности вицепремьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

1 июня фракция "Слуги народа" поддержала назначение Ольги Стефанишиной вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Источники сообщали, что Вадим Пристайко может стать послом Украины в Великобритании. Он может заменить Наталью Галибаренко, которая была назначена на эту должность в августе 2015 года.

Украинская правда


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