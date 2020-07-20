Зеленский назначил Пристайко послом в Британии
Президент Владимир Зеленский назначил бывшего вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Великобритании.
Источник: указ президента
Дословно: "Назначить Вадима Пристайко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии".
Детали: Одновременно другим указом Зеленский уволил посла в Британии Наталью Галибаренко.
Также президент назначил посла в США Владимира Ельченко послом еще и в Антигуа и Барбуда.
Предыстория: Верховная Рада на заседании в четверг 4 июня освободила от должности вицепремьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
1 июня фракция "Слуги народа" поддержала назначение Ольги Стефанишиной вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Источники сообщали, что Вадим Пристайко может стать послом Украины в Великобритании. Он может заменить Наталью Галибаренко, которая была назначена на эту должность в августе 2015 года.