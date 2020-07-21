Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Соперница Лукашенко на выборах: Мои дети вернутся в страну когда их мама станет президентом

Вторник, 21 июля 2020, 04:52
Соперница Лукашенко на выборах: Мои дети вернутся в страну когда их мама станет президентом
Фото: REUTERS

Кандидат в президенты Беларуси, жена политзаключенного и блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, которая вывезла детей "в одну из стран Евросоюза" из-за угроз, рассказала когда они смогут вернуться в Беларусь.

Источник: Tut.by, белорусская служба "Радио Свобода"

Прямая речь: "Дети действительно в безопасном месте, Наталья (Наталья Радина — главный редактор издания "Хартии'97" к которой за помощью в переезде детей обратилась Тихановская — УП) помогла нам это сделать".

Детали: Светлана Тихановская и ее муж Сергей, которого месяц назад задержали спустя 4 часа как действующий президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал подробности его задержания, воспитывают двух детей — 4-летнюю дочь и 10-летнего сына. Вскоре после задержания супруга Светлана Тихановская сообщила, что ей поступают угрозы в адрес ее самой и ее детей. 

20 июля на вопрос журналиста Радио Свобода "В какую Беларусь вернутся ваши дети ? Когда Беларусь станет другой и вы привезете своих детей обратно в страну ?" Тихановская ответила:

Прямая речь: "После того как их мама выиграет президентские выборы. Они приедут в свободную, безопасную страну".

Что предшествовало: 14 июля Центральная избирательная комиссия отказала бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Беларуси.

Кроме Бабарико, в регистрации отказали еще одному оппозиционеру Валерию Цепкало.

Кандидатами зарегистрированы: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, председатель кампании "Говори правду", Анна Конопатская, бывший член Палаты представителей, Светлана Тихановская, жена политзаклюенного Сергея Тихановского, Сергей Черачня, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада).

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Лукашенко находится на этом посту с 1994 года.

Напомним:

  • Сергея Тихоновского задержали в Гродно 29 мая, сейчас он находится в СИЗО-1 Минск в качестве подсудимого по делу по ч. 1 ст. 342 УК РФ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Против него также возбудили новое уголовное дело за "воспрепятствование проведению выборов".
  • В мае Сергей Тихановский пытался подать документы на участие в выборах президента Беларуси, но вскоре его задержали. Свою кандидатуру подала его супруга Светлана Тихановская.

Николай Донев, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЛукашенковиборыагитация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Беларусь
В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных
Лукашенко уже заговорил о вагнеровцах как защитниках Беларуси
Лукашенко рассказал, где сейчас находится Пригожин и вагнеровцы - не в Беларуси
Последние новости
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
Все новости...
Реклама: