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Формування Російської Федерації 17 разів порушили режим "тиші"

Вівторок, 21 липня 2020, 07:09

20 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: ООС

Деталі: Формування РФ обстріляли українські позиції з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. 

За минулу добу, внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще один воїн – отримав поранення.

Дослівно: "Такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника. За даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного та поранили двох загарбників.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації активності не проявляли.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських воїнів немає".

Теми: ООС


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