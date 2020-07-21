Формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим "тишины"

20 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: ООС

Детали: Формирования РФ обстреляли украинские позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один воин - получил ранения.

Дословно: "Такие коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации активности не проявляли.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет".