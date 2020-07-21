Формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим "тишины"
20 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: ООС
Детали: Формирования РФ обстреляли украинские позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.
За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один воин - получил ранения.
Дословно: "Такие коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации активности не проявляли.
По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет".