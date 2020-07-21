Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим "тишины"

Вторник, 21 июля 2020, 07:09

20 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: ООС

Детали: Формирования РФ обстреляли украинские позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один воин - получил ранения.

Дословно: "Такие коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков.

 С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации активности не проявляли.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет".

Темы: ООС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 23 июля: полтавский теракт, поджог дома активиста

Зеленский хочет с Путиным подписать соглашение о прекращении огня

"Плевок в глаза фанам": ульрас Динамо отреагировали на назначение Луческу

Пожизненно отстранен от футбола вице-президент УАФ, который ударил судью

видео60 нарушений за 50 дней и превышение скорости втрое: как ездят нардепы

фотоСБУ разоблачила банду "Князя", которая терроризировала три области

Все новости...
ООС
ВСУ ликвидировали 11 боевиков на прошлой неделе
Боевики 7 раз нарушили "тишину", один погибший в ВСУ
Тело погибшего военного медика идентифицировали
Последние новости
08:56
Число новых случаев коронавируса в Украине подскочило почти до тысячи
08:48
Парламент Хорватии утвердил новое правительство
08:39
В Словакии после 18-часовых дебатов провалился вотум недоверия премьеру
08:06
Всемирный банк вступился за Шабунина: Гражданское общество должно выполнять миссию
08:00
Главные новости четверга и ночи: полтавский теракт, поджог дома Шабунина
07:10
ООС: Украинские бойцы без потерь, у российских наемников – двое раненых
06:13
Соперника Лукашенко будут держать еще 15 дней под стражей
04:59
Пандемия: темпы распространения болезни не уменьшаются
03:51
На Буковине в который раз от COVID-19 выздоровели почти 100 больных
02:56
Конгресс США утвердил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"
Все новости...