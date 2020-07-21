У Росії заявили, що створили вакцину від COVID-19
Перший заступник міністра оборони Росії Руслан Цаліков заявив, що перша російська вакцина від COVID-19 уже готова.
Джерело: інтерв'ю Цалікова "Аргументам і фактам"
Пряма мова: "Остаточні оцінки результатів випробувань нашими фахівцями і науковцями Національного дослідницького центру вже зроблені. На момент виписки усі без винятку добровольці, отримавши імунітет від коронавірусу, почувалися нормально. Таким чином, перша вітчизняна вакцина від нової коронавірусної інфекції готова".
Деталі: За словами Цалікова, з появою коронавірусу міністр оборони поставив завдання військовим фахівцям приступити до створення вакцини від COVID-19.
Робота здійснюється у взаємодії 48-го Центрального науково-дослідного інституту військ РХБ-захисту Міністерства оборони з Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології ім. Гамалії і з Головним військовим клінічним госпіталем ім. Бурденка.
Вакцину випробували на добровольцях: перша група завершила перебування в стаціонарі і після здачі контрольних аналізів була виписана 15 липня, друга група – 20 липня.
Коли вакцину можуть запустити у виробництво, в Міноборони РФ не повідомляють.
Що було раніше: Британський Національний центр кібербезпеки заявили, що хакери, які підтримуються російськими спецслужбами, намагаються вкрасти дослідження вакцини і лікування COVID-19 з академічних і фармацевтичних установ у всьому світі.
Передісторія:
- 26 травня голова Міноборони РФ Сергій Шойгу пообіцяв президенту Володимиру Путіну, що військові завершать клінічні випробування вакцини до кінця липня.
- Над створенням вакцини від COVID-19 працюють сім російських наукових майданчиків. На даний момент шість вакцин від коронавірусу тестуються в новосибірському ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, дві вакцини розробляє компанія "Біокард" і ще одну готує Санкт-Петербурзький НДІ вакцин і сироваток. Крім того, розробкою вакцини займаються ФМБА і РАН.
- На початку червня російське Міноборони оголосило, що в країні починають клінічні випробування вітчизняної вакцини від коронавірусу на добровольцях з числа військовослужбовців, їх вже відібрали.