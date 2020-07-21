У Росії заявили, що створили вакцину від COVID-19

Перший заступник міністра оборони Росії Руслан Цаліков заявив, що перша російська вакцина від COVID-19 уже готова.

Джерело: інтерв'ю Цалікова "Аргументам і фактам"

Пряма мова: "Остаточні оцінки результатів випробувань нашими фахівцями і науковцями Національного дослідницького центру вже зроблені. На момент виписки усі без винятку добровольці, отримавши імунітет від коронавірусу, почувалися нормально. Таким чином, перша вітчизняна вакцина від нової коронавірусної інфекції готова".

Деталі: За словами Цалікова, з появою коронавірусу міністр оборони поставив завдання військовим фахівцям приступити до створення вакцини від COVID-19.

Робота здійснюється у взаємодії 48-го Центрального науково-дослідного інституту військ РХБ-захисту Міністерства оборони з Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології ім. Гамалії і з Головним військовим клінічним госпіталем ім. Бурденка.

Вакцину випробували на добровольцях: перша група завершила перебування в стаціонарі і після здачі контрольних аналізів була виписана 15 липня, друга група – 20 липня.

Коли вакцину можуть запустити у виробництво, в Міноборони РФ не повідомляють.

Що було раніше: Британський Національний центр кібербезпеки заявили, що хакери, які підтримуються російськими спецслужбами, намагаються вкрасти дослідження вакцини і лікування COVID-19 з академічних і фармацевтичних установ у всьому світі.

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