В России заявили, что создали вакцину от COVID-19

Первый заместитель министра обороны России ­Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова.

Источник: интервью Цаликова "Аргументам и фактам"

Прямая речь: "Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова".

Детали: По словам Цаликова, с появлением коронавируса министр обороны поставил задачу военным специалистам приступить к созданию вакцины от COVID-19.

Работа осуществляется во взаимо­действии 48-го Центрального научно-исследовательского институту войск РХБ-защиты Министерства обороны с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и Главным военным клиническим госпиталем им. Бурденко.

Вакцину испытали на добровольцах: первая группа завершила нахождение в стационаре и после сдачи контрольных анализов была выписана 15 июля, вторая группа – 20 июля.

Когда вакцину могут запустить в производство, в Минобороны РФ не сообщают.

Что было раньше: Британский Национальный центр кибербезопасности заявил, что хакеры, поддерживаемые российским государством, пытаются украсть исследование вакцины и лечения COVID-19 из академических и фармацевтических учреждений по всему миру.

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