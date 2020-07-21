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В России заявили, что создали вакцину от COVID-19

Вторник, 21 июля 2020, 10:24
Фото dzerkalo.media

Первый заместитель министра обороны России ­Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова.

Источник: интервью Цаликова "Аргументам и фактам"

Прямая речь: "Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова".

Детали: По словам Цаликова, с появлением коронавируса министр обороны поставил задачу военным специалистам приступить к созданию вакцины от COVID-19.

Работа осуществляется во взаимо­действии 48-го Центрального научно-исследовательского институту войск РХБ-защиты Министерства обороны с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и Главным военным клиническим госпиталем им. Бурденко.

Вакцину испытали на добровольцах: первая группа завершила нахождение в стационаре и после сдачи контрольных анализов была выписана 15 июля, вторая группа – 20 июля.

Когда вакцину могут запустить в производство, в Минобороны РФ не сообщают.

Предыстория:

  • 26 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пообещал президенту Владимиру Путину, что военные завершат клинические испытания вакцины до конца июля.
  • Над созданием вакцины от COVID-19 работают семь российских научных площадок. В настоящий момент шесть вакцин от коронавируса тестируются в новосибирском ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, две вакцины разрабатывает компания "Биокард" и еще одну готовит Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. Кроме того, разработкой вакцины занимаются ФМБА и РАН.
  • В начале июля российское Минобороны объявило, что в стране начинают клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса на добровольцах из числа военнослужащих, их уже отобрали.

Темы: Росcиякоронавирусвакцинация


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