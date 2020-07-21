В Україну прибуде місія Ірану щодо катастрофи МАУ - МЗС

В Україну прибуде місія представників Ірану для переговорів з приводу компенсацій родичам жертв катастрофи українського літака, збитого під Тегераном у січні.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на онлайн-брифінгу заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Вчора ми отримали інформацію про те, що іранська делегація готова прибути до України вже на цьому тижні для ведення перемовин з нами щодо компенсацій. Ми давно наполягали на такому візиті, ми готові до переговорів і розраховуємо на те, що сьогодні Іран вже офіційно підтвердить візит своїх представників і на цьому тижні в Києві відбудуться такі перемовини" - заявив Кулеба.

"Для нас, для України, для наших партнерів, громадяни яких також загинули в катастрофі, справедливість щодо жертв та їх родичів і близьких є фундаментальною ціллю. Все що ми хочемо це справедливості в усіх її аспектах" - наголосив він.

Як повідомлялося, експерти Бюро розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції (BEA) змогли завантажити дані з "чорної скриньки" збитого в Ірані літака МАУ.

Нагадаємо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Іран спершу називав причиною катастрофи технічні проблеми, але згодом визнав що літак збили військові - "через людську помилку".