Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Україну прибуде місія Ірану щодо катастрофи МАУ - МЗС

Вівторок, 21 липня 2020, 10:37

В Україну прибуде місія представників Ірану для переговорів з приводу компенсацій родичам жертв катастрофи українського літака, збитого під Тегераном у січні.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на онлайн-брифінгу заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Вчора ми отримали інформацію про те, що іранська делегація готова прибути до України вже на цьому тижні для ведення перемовин з нами щодо компенсацій. Ми давно наполягали на такому візиті, ми готові до переговорів і розраховуємо на те, що сьогодні Іран вже офіційно підтвердить візит своїх представників і на цьому тижні в Києві відбудуться такі перемовини" - заявив Кулеба.

"Для нас, для України, для наших партнерів, громадяни яких також загинули в катастрофі, справедливість щодо жертв та їх родичів і близьких є фундаментальною ціллю. Все що ми хочемо це справедливості в усіх її аспектах" - наголосив він.

Як повідомлялося, експерти Бюро розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції (BEA) змогли завантажити дані з "чорної скриньки" збитого в Ірані літака МАУ.

Нагадаємо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Іран спершу називав причиною катастрофи технічні проблеми, але згодом визнав що літак збили військові - "через людську помилку".

Теми: катастрофа МАУ в ІраніІранавіа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоПоліція ідентифікувала терориста в Луцьку, його вимоги не конкретні

фото, відеоДепутата ОПЗЖ облили зеленкою після заяви, що в України "немає суверенітету"

Аваков вилетів у Луцьк. У МВС назвали ім'я терориста

Зеленський про луцького терориста: Робиться все, щоб врегулювати ситуацію без жертв

фото, відео, оновленоУ Луцьку терорист захопив автобус із 20 заручниками, лунали постріли - поліція

Зеленський і Путін можуть зустрітися в Криму лише за однієї умови – Кулеба

Усі новини...
катастрофа МАУ в Ірані
У Франції успішно завантажили дані "чорної скриньки" збитого в Ірані літака МАУ
Чорні скриньки літака МАУ доставлені у французьке бюро для аналізу
Франція підтвердила отримання "чорних скриньок" літака МАУ 
Останні новини
13:12
З’явився запис розмови з луцьким терористом: той заявив, що замінував не лише автобус
13:10
Двох бійців поранили на Донбасі
12:57
У поліції кажуть, що луцький терорист перебував на психіатричному лікуванні
12:48
Бойовики передали ще одне тіло загиблого захисника – ОС
12:38
відеоПоліція ідентифікувала терориста в Луцьку, його вимоги не конкретні
12:32
фото, відеоДепутата ОПЗЖ облили зеленкою після заяви, що в України "немає суверенітету"
12:28
Суд виправдав плавця з Гідропарку, якого затримали за порушення карантину
12:28
"Слуга народу" висуне кандидатів у мери у всіх обласних центрах
12:25
Палата представників США схвалила розширення санкцій щодо "Північного потоку-2"
12:24
IKEA подвоює потужності інтернет-магазину в Україні
Усі новини...