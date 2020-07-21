Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Украину прибудет миссия Ирана по поводу катастрофы МАУ - МИД

Вторник, 21 июля 2020, 10:37

В Украину прибудет миссия представителей Ирана для переговоров по поводу компенсаций родственникам жертв катастрофы украинского самолета, сбитого под Тегераном в январе.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на онлайн-брифинге заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Вчера мы получили информацию о том, что иранская делегация готова прибыть в Украину уже на этой неделе для ведения переговоров с нами по поводу компенсаций. Мы давно настаивали на таком визите, мы готовы к переговорам и рассчитываем на то, что сегодня Иран уже официально подтвердит визит своих представителей и на этой неделе в Киеве состоятся такие переговоры", - заявил Кулеба.

"Для нас, для Украины, для наших партнеров, граждане которых также погибли в катастрофе, справедливость в отношении жертв и их родственников и близких является фундаментальной целью. Все что мы хотим справедливости во всех ее аспектах", - отметил он.

Как сообщалось, эксперты из Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции (BEA) смогли загрузить данные с "черного ящика" сбитого в Иране самолета МАУ.

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Иран сначала называл причиной катастрофы технические проблемы, но впоследствии признал, что самолет сбили военные - "за человеческую ошибку".

Темы: катастрофа МАУ в ИранеИранавиа


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский о луцком террористе: Делается все, чтобы урегулировать ситуацию без жертв

фото, видео, обновленоВ Луцке террорист захватил автобус с 20 заложниками, звучали выстрелы - полиция

Зеленский и Путин могут встретиться в Крыму только при одном условии – Кулеба

Коронавирус: за сутки выздоровели больше, чем заболели, Львовщина – антилидер

Зеленский назначил Пристайко послом в Британии

Новости 20 июля: задержание Новака, годовщина гибели Шеремета

Все новости...
катастрофа МАУ в Иране
Во Франции успешно загрузили данные "черного ящика" сбитого в Иране самолета МАУ
Черные ящики самолета МАУ доставлены в французское бюро для анализа
Франция подтвердила получение "черных ящиков" самолета МАУ
Последние новости
12:05
Аваков вылетел в Луцк. В МВД назвали имя террориста
11:59
В Польше официально выдвинули обвинения экс-руководителю Укравтодора
11:57
Минимум до сентября игорный бизнес легализован не будет — нардеп
11:54
Одесской области и Киеву разрешили ослабить карантин
11:51
Зеленский ответил на петицию о запрете введения 5G
11:50
Курс валют на 21 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:36
Зеленский о луцком террористе: Делается все, чтобы урегулировать ситуацию без жертв
11:29
Заместитель Степанова работал в Минздраве во времена Богатыревой, но решил об этом не вспоминать
11:28
Бизнесмен Фурсин купил киевский ТРЦ Sky Mall
11:09
В Киеве количество случаев коронавируса превысила 7 тысяч
Все новости...
*