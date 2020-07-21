В Украину прибудет миссия Ирана по поводу катастрофы МАУ - МИД

В Украину прибудет миссия представителей Ирана для переговоров по поводу компенсаций родственникам жертв катастрофы украинского самолета, сбитого под Тегераном в январе.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на онлайн-брифинге заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Вчера мы получили информацию о том, что иранская делегация готова прибыть в Украину уже на этой неделе для ведения переговоров с нами по поводу компенсаций. Мы давно настаивали на таком визите, мы готовы к переговорам и рассчитываем на то, что сегодня Иран уже официально подтвердит визит своих представителей и на этой неделе в Киеве состоятся такие переговоры", - заявил Кулеба.

"Для нас, для Украины, для наших партнеров, граждане которых также погибли в катастрофе, справедливость в отношении жертв и их родственников и близких является фундаментальной целью. Все что мы хотим справедливости во всех ее аспектах", - отметил он.

Как сообщалось, эксперты из Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции (BEA) смогли загрузить данные с "черного ящика" сбитого в Иране самолета МАУ.

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Иран сначала называл причиной катастрофы технические проблемы, но впоследствии признал, что самолет сбили военные - "за человеческую ошибку".