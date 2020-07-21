Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину прибудет миссия Ирана по поводу катастрофы МАУ - МИД

Вторник, 21 июля 2020, 10:37

В Украину прибудет миссия представителей Ирана для переговоров по поводу компенсаций родственникам жертв катастрофы украинского самолета, сбитого под Тегераном в январе.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на онлайн-брифинге заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Вчера мы получили информацию о том, что иранская делегация готова прибыть в Украину уже на этой неделе для ведения переговоров с нами по поводу компенсаций. Мы давно настаивали на таком визите, мы готовы к переговорам и рассчитываем на то, что сегодня Иран уже официально подтвердит визит своих представителей и на этой неделе в Киеве состоятся такие переговоры", - заявил Кулеба.

"Для нас, для Украины, для наших партнеров, граждане которых также погибли в катастрофе, справедливость в отношении жертв и их родственников и близких является фундаментальной целью. Все что мы хотим справедливости во всех ее аспектах", - отметил он.

Как сообщалось, эксперты из Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции (BEA) смогли загрузить данные с "черного ящика" сбитого в Иране самолета МАУ.

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Иран сначала называл причиной катастрофы технические проблемы, но впоследствии признал, что самолет сбили военные - "за человеческую ошибку".

"Украинская правда" в Threads

Темы: катастрофа МАУ в ИранеИранавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
катастрофа МАУ в Иране
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства подают иск против Ирана в суд ООН
Иран приговорил 10 военных к заключению за сбитый самолет МАУ в 2020 году
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства требуют согласия Ирана на арбитраж
Последние новости
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
Все новости...
Реклама: