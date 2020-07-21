У Києві кількість випадків коронавірусу перевищила 7 тисяч
Станом на 21 липня у Києві кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу сягнула 7034, з них 73 – за минулу добу.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram
Пряма мова: "Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась іще на 73 людини. На сьогодні в столиці вже 7034 підтверджених випадки захворювання на COVID-19".
Деталі: Серед нових хворих 27 жінок віком від 19 до 68 років, 38 чоловіків віком від 18 до 60 років, 5 дівчаток від 2 до 7 років і 3 хлопчики від 4 до 8 років. Також захворіли троє медиків.
Трьох пацієнтів госпіталізували.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Голосіївському, Дарницькому та в Шевченківському районах – по 10 випадків у кожному.
За минулу добу одужали 68 киян. Усього коронавірус подолали 2455 мешканців столиці.
Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі
Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно
Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Передісторія:
- 20 липня в Україні зафіксували 673 нових випадки захворювання на COVID-19, водночас одужали за цю добу 760 хворих, а 20 – померли.
- Загалом за час пандемії в Україні коронавірусну хворобу діагностували у 60 166 осіб, 1 518 хворих померли, а 32 199 вже одужали. Зараз хворіють 26 449 осіб.