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У Києві кількість випадків коронавірусу перевищила 7 тисяч

Вівторок, 21 липня 2020, 11:09
Фото КМДА

Станом на 21 липня у Києві кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу сягнула 7034, з них 73 – за минулу добу.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась іще на 73 людини. На сьогодні в столиці вже 7034 підтверджених випадки захворювання на COVID-19".

 

Деталі: Серед нових хворих 27 жінок віком від 19 до 68 років, 38 чоловіків віком від 18 до 60 років, 5 дівчаток від 2 до 7 років і 3 хлопчики від 4 до 8 років. Також захворіли троє медиків.

Трьох пацієнтів госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Голосіївському, Дарницькому та в Шевченківському районах – по 10 випадків у кожному.

 За минулу добу одужали 68 киян. Усього коронавірус подолали 2455 мешканців столиці.

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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • 20 липня в Україні зафіксували 673 нових випадки захворювання на COVID-19, водночас одужали за цю добу 760 хворих, а 20 – померли.
  • Загалом за час пандемії в Україні коронавірусну хворобу діагностували у 60 166 осіб, 1 518 хворих померли, а 32 199 вже одужали. Зараз хворіють 26 449 осіб.

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко


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