У Києві кількість випадків коронавірусу перевищила 7 тисяч

Станом на 21 липня у Києві кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу сягнула 7034, з них 73 – за минулу добу.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась іще на 73 людини. На сьогодні в столиці вже 7034 підтверджених випадки захворювання на COVID-19".

Деталі: Серед нових хворих 27 жінок віком від 19 до 68 років, 38 чоловіків віком від 18 до 60 років, 5 дівчаток від 2 до 7 років і 3 хлопчики від 4 до 8 років. Також захворіли троє медиків.



Трьох пацієнтів госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Голосіївському, Дарницькому та в Шевченківському районах – по 10 випадків у кожному.

За минулу добу одужали 68 киян. Усього коронавірус подолали 2455 мешканців столиці.

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