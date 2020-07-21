В Киеве количество случаев коронавируса превысила 7 тысяч
По состоянию на 21 июля в Киеве количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса достигло 7034, из них 73 – за минувшие сутки.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь: "Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 73 человека. На сегодня в столице уже 7034 подтвержденных случая заболевания COVID-19".
Детали: Среди новых больных 27 женщин в возрасте от 19 до 68 лет, 38 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, 5 девочек от 2 до 7 лет и 3 мальчика от 4 до 8 лет. Также заболели трое медиков.
Трех пациентов госпитализировали.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Голосеевском, Дарницком и в Шевченковском районах – по 10 случаев в каждом.
За минувшие сутки выздоровели 68 киевлян. Всего коронавирус преодолели 2455 жителей столицы.
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Предыстория:
- 20 июля в Украине зафиксировали 673 новых случая заболевания COVID-19, одновременно выздоровели за эти сутки 760 больных, а 20 – умерли.
- Всего за время пандемии в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 60 166 человек, 1 518 больных умерли, а 32 199 уже выздоровели. Сейчас болеют 26 449 человек.