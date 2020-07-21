Зеленський відповів на петицію про заборону запровадження 5G

Президент Володимир Зеленський наголосив, що 5G не шкодить здоров’ю при дотриманні допустимого рівня електромагнітного випромінювання для радіочастот, однак закликав прем’єр-міністра й голову профільної комісії також відреагувати на петицію про заборону 5G.

Джерело: відповідь президента на електронну петицію №22/092038-еп "Заборонити впровадження 5G через вкрай негативне його впливання на здоров’я!", яку підтримали 25 638 громадян

Деталі: Зеленський зазначає, що Міжнародна комісія з захисту від неіонізуючого випромінювання (ICNIRP) із 1973 року вивчає вплив електромагнітних полів на здоров’я людей, у 1999 році вона розробила рекомендації до встановлення граничних норм впливу електромагнітних полів на населення, які оновила у 2020 році.

Рада Європи також підготувала рекомендації 1999/519/EC щодо гранично допустимого рівня електромагнітного випромінювання в діапазоні частот до 300 ГГц, в межах якого застосовуються всі відомі радіотехнології, включаючи 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, супутниковий та радіорелейний зв’язок.

Основними радіочастотними діапазонами для 5G в Європі та світі визначено діапазони частот 700 МГц та 3400-3800 МГц. Планується також задіяти більш високочастотні діапазони, що дасть змогу передавати великі обсяги даних з мінімальними затримками (одна з переваг 5G).

Встановлено гранично допустимий рівень електромагнітного випромінювання для радіотехнічних об’єктів, що працюють у діапазонах дуже високих, ультрависоких, надвисоких та надзвичайно високих частотах, а саме в діапазоні частот (хвиль) від 30 МГц до 300 ГГц, зазначив Зеленський.

Європейський парламент наголошує, що при виконанні рекомендацій щодо допустимого рівня електромагнітного випромінювання для радіочастот 5G не несе шкоди людському здоров’ю.

ICNIRP також вказує, що при дотриманні встановленого допустимого рівня електромагнітного випромінювання відсутня шкода здоров’ю людини від дії електромагнітних хвиль від 100 кГц до 300 ГГц незалежно від радіотехнології. Відсутня шкода для: електричної активності мозку, нейроендокринної системи, серцево-судинної системи, нервової системи, терморегуляції, імунної системи, крові та відсутній вплив на можливий розвиток онкологічних захворювань.

Всесвітня організація охорони здоров’я зазначає, що після багатьох проведених досліджень не було виявлено шкідливого впливу на здоров’я бездротових радіотехнологій, у тому числі від 2G, 3G, 4G та 5G. Висновки ґрунтуються на дослідженнях, проведених у всьому радіочастотному спектрі.

ВООЗ у 1996 році створила Міжнародний проект електромагнітного випромінювання (ЕМВ), зокрема, для оцінки можливих наслідків електромагнітного випромінювання на здоров’я в частотному діапазоні від 0 до 300 ГГц.

Пряма мова Зеленського: "Велика кількість наукових знань щодо електромагнітних полів свідчить про безпідставність твердження стосовно сприяння мобільних технологій перенесенню хвороб. Міжнародні організації, що опікуються проблемами здоров’я людини констатують безпідставність таких припущень і відносно 5G (інформація ICNIRP, ВООЗ).

Відсутні будь-які докази, що підтверджують сприяння 5G у розповсюдженні COVID-19 або будь-якої іншої хвороби чи інфекції. На момент появи COVID-19 переважна більшість країн не мала, і на цей час не має мереж 5G. Отже, вони навіть теоретично не могли сприяти розповсюдженню COVID-19".

Інші подробиці: Указ президента України від 17.05.2019 доручав Кабінету міністрів розробити за участю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, інших зацікавлених державних органів та затвердити план заходів на 2019-2020 роки щодо впровадження в Україні у 2020 році системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління.

На сьогодні такий план не затверджено.

Пряма мова президента: "З огляду на зазначене я звернувся до прем’єр-міністра України та голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з пропозицією забезпечити ґрунтовне опрацювання цієї петиції, вжити заходів, спрямованих на комплексне вирішення порушеного питання, та інформувати населення нашої країни щодо впливу мобільних технологій (4G, 5G) на здоров’я людей".