Зеленский ответил на петицию о запрете введения 5G

Президент Владимир Зеленский отметил, что 5G не вредит здоровью при соблюдении допустимого уровня электромагнитного излучения для радиочастот, однако призвал премьер-министра и главу профильной комиссии также отреагировать на петицию о запрете 5G.

Источник: ответ президента на электронную петицию №22/092038-эп "Запретить внедрение 5G из-за крайне негативного его влияния на здоровье!", которую поддержали 25 638 граждан

Детали: Зеленский отмечает, что Международная комиссия по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP) с 1973 изучает влияние электромагнитных полей на здоровье людей, в 1999 году она разработала рекомендации к установлению предельных норм воздействия электромагнитных полей на население, которые обновила в 2020 году.

Совет Европы также подготовил рекомендации 1999/519 / EC по предельно допустимому уровню электромагнитного излучения в диапазоне частот до 300 ГГц, в рамках которого применяются все известные радиотехнологии, включая 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, спутниковую и радиорелейную связь.

Основными радиочастотными диапазонами для 5G в Европе и мире определены диапазоны частот 700 МГц и 3400-3800 МГц. Планируется также задействовать более высокочастотные диапазоны, что позволит передавать большие объемы данных с минимальными задержками (одно из преимуществ 5G).

Установлен предельно допустимый уровень электромагнитного излучения для радиотехнических объектов, работающих в диапазонах очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких и очень высоких частот, а именно в диапазоне частот (волн) от 30 МГц до 300 ГГц, отметил Зеленский.

Европейский парламент подчеркивает, что при выполнении рекомендаций по допустимому уровню электромагнитного излучения для радиочастот 5G не несет вреда человеческому здоровью.

ICNIRP также указывает, что при соблюдении установленного допустимого уровня электромагнитного излучения отсутствует вред здоровью человека от воздействия электромагнитных волн от 100 кГц до 300 ГГц независимо от радиотехнологии. Отсутствует вред для: электрической активности мозга, нейроэндокринной системы, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, терморегуляции, иммунной системы, крови и отсутствует влияние на возможное развитие онкологических заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что после многих проведенных исследований не было выявлено вредного влияния на здоровье беспроводных радиотехнологий, в том числе от 2G, 3G, 4G и 5G. Выводы основываются на исследованиях, проведенных во всем радиочастотном спектре .

ВОЗ в 1996 году создала Международный проект электромагнитного излучения (ЕМВ), в частности, для оценки возможных последствий электромагнитного излучения на здоровье в частотном диапазоне от 0 до 300 ГГц.

Прямая речь Зеленского: "Большое количество научных знаний об электромагнитных полях свидетельствует о безосновательности утверждение о содействии мобильных технологий переносу болезней. Международные организации, занимающиеся проблемами здоровья человека, констатируют беспочвенность таких предположений и в отношении 5G (информация ICNIRP, ВОЗ).

Отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие содействие 5G в распространении COVID-19 или любой другой болезни или инфекции. На момент появления COVID-19 большинство стран не имели и в настоящее время не имеет сетей 5G. Следовательно, они даже теоретически не могли способствовать распространению COVID-19".

Другие подробности: Указ президента Украины от 17.05.2019 поручал Кабинету министров разработать при участии Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, других заинтересованных государственных органов и утвердить план мероприятий на 2019-2020 годы по внедрению в Украине в 2020 году системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения.

На сегодня такой план не утвержден.

Прямая речь президента: "Учитывая указанное я обратился к премьер-министру Украины и главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, с предложением обеспечить основательную проработку этой петиции, принять меры, направленные на комплексное решение затронутого вопроса, и информировать население нашей страны о влиянии мобильных технологий (4G, 5G) на здоровье людей".