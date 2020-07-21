Одещині і Києву дозволили послабити карантин
Станом на 21 липня Києву та Одеській області дозволили послабити обмеження, введені у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Джерело: дані Міністерства охорони здоров’я
Деталі: Водночас у 7 регіонах карантин послаблювати досі не можна. Йдеться про Вінницьку, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Харківську та Чернігівську область.
В Івано-Франківській та Львівській областях перевищений відсоток виявлення нових випадків коронавірусу та динаміка захворювання.
Забагато нових випадків фіксують також на Волині та Харківщині, а у Вінницькій області негативна динаміка хвороби.
Крім того, на Закарпатті перевищує норму завантаженість ліжок для пацієнтів з COVID-19, а на Чернігівщині – замалий відсоток охоплення тестуванням.
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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Передісторія:
- 20 липня в Україні зафіксували 673 нових випадки захворювання на COVID-19, водночас одужали за цю добу 760 хворих, а 20 – померли.
- Загалом за час пандемії в Україні коронавірусну хворобу діагностували у 60 166 осіб, 1 518 хворих померли, а 32 199 вже одужали. Зараз хворіють 26 449 осіб.