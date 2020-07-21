Одещині і Києву дозволили послабити карантин

Станом на 21 липня Києву та Одеській області дозволили послабити обмеження, введені у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Водночас у 7 регіонах карантин послаблювати досі не можна. Йдеться про Вінницьку, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Харківську та Чернігівську область.

В Івано-Франківській та Львівській областях перевищений відсоток виявлення нових випадків коронавірусу та динаміка захворювання.

Забагато нових випадків фіксують також на Волині та Харківщині, а у Вінницькій області негативна динаміка хвороби.

Крім того, на Закарпатті перевищує норму завантаженість ліжок для пацієнтів з COVID-19, а на Чернігівщині – замалий відсоток охоплення тестуванням.

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