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Одещині і Києву дозволили послабити карантин

Вівторок, 21 липня 2020, 11:54

Станом на 21 липня Києву та Одеській області дозволили послабити обмеження, введені у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Водночас у 7 регіонах карантин послаблювати досі не можна. Йдеться про Вінницьку, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Харківську та Чернігівську область.

 

В Івано-Франківській та Львівській областях перевищений відсоток виявлення нових випадків коронавірусу та динаміка захворювання.

Забагато нових випадків фіксують також на Волині та Харківщині, а у Вінницькій області негативна динаміка хвороби.

Крім того, на Закарпатті перевищує норму завантаженість ліжок для пацієнтів з COVID-19, а на Чернігівщині – замалий відсоток охоплення тестуванням.

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Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • 20 липня в Україні зафіксували 673 нових випадки захворювання на COVID-19, водночас одужали за цю добу 760 хворих, а 20 – померли.
  • Загалом за час пандемії в Україні коронавірусну хворобу діагностували у 60 166 осіб, 1 518 хворих померли, а 32 199 вже одужали. Зараз хворіють 26 449 осіб.

Українська правда
Теми: КиївОдеська областькоронавірускарантин
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