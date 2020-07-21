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Одесской области и Киеву разрешили ослабить карантин

Вторник, 21 июля 2020, 11:54

По состоянию на 21 июля Киеву и Одесской области разрешили ослабить ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: В то же время в 7 регионах карантин ослаблять до сих пор нельзя. Речь идет о Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской и Черниговской областях.

 

В Ивано-Франковской и Львовской областях превышен процент выявления новых случаев коронавируса и динамика заболевания.

Много новых случаев фиксируют также на Волыни и Харьковщине, а в Винницкой области негативная динамика болезни.

Кроме того, на Закарпатье превышает норму загруженность коек для пациентов с COVID-19, а на Черниговщине – низкий процент охвата тестированием.

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Предыстория: 

  • 20 июля в Украине зафиксировали 673 новых случая заболевания COVID-19, одновременно выздоровели за эти сутки 760 больных, а 20 – умерли.
  • Всего за время пандемии в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 60 166 человек, 1 518 больных умерли, а 32 199 уже выздоровели. Сейчас болеют 26 449 человек.

Украинская правда
Темы: КиевОдесская областькоронавирускарантин


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