Одесской области и Киеву разрешили ослабить карантин

По состоянию на 21 июля Киеву и Одесской области разрешили ослабить ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: В то же время в 7 регионах карантин ослаблять до сих пор нельзя. Речь идет о Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской и Черниговской областях.

В Ивано-Франковской и Львовской областях превышен процент выявления новых случаев коронавируса и динамика заболевания.

Много новых случаев фиксируют также на Волыни и Харьковщине, а в Винницкой области негативная динамика болезни.

Кроме того, на Закарпатье превышает норму загруженность коек для пациентов с COVID-19, а на Черниговщине – низкий процент охвата тестированием.

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