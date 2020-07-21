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Депутата ОПЗЖ облили зеленкою після заяви, що в України "немає суверенітету"

Вівторок, 21 липня 2020, 12:32
Депутата ОПЗЖ облили зеленкою після заяви, що в України немає суверенітету
Фото Софії Середи, "Радіо Свобода"

Депутата фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олега Волошина облили зеленкою під Верховною Радою перед позачерговою сесією 21 липня.

Джерело: журналістка Софія Середа у Facebook, "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Після п‘ятничної заяви депутата ОПЗЖ Олега Волошина про "відсутність суверенітету" в України, його ось так сьогодні зустріли під Верховною Радою. Олександру Кабанову зі "Слуги народу", який невдало проходив поруч, також перепало".

 
Тут і далі фото Sophia Sereda
 
 

Деталі: 17 липня під час розгляду проєкту постанови №3736 про заяву Верховної Ради щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування за поправки до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України – в АР Крим та місті Севастополі – Олег Волошин заявив, що український суверенітет "відданий повністю зовнішньому управлінню", а "країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів не порушувати питання, які будуть ставити під сумнів незалежність, державний суверенітет, свободу і територіальну цілісність України.

Згодом члени фракцій "Голос", "Європейська солідарність", "Слуга народу" та депутатських груп "Партія "За майбутнє" та "Довіра" вимагали від спікера "належної реакції" на заяву депутата ОПЗЖ, скерування запитів у правоохоронні органи з цього приводу.

Співголова групи "За майбутнє" Тарас Батенко назвав слова Волошина "плювком представника п'ятої колони в українському парламенті тисячолітній історії України" і мільйонам українців, які боролися за незалежність своєї держави. Він висловив переконання, що така людина не може бути народним обранцем Української держави.

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадаОПЗЖ
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