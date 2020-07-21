Депутата ОПЗЖ облили зеленкой после заявления, что у Украины "нет суверенитета"

Депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олега Волошина облили зеленкой под Верховной Радой перед внеочередной сессией 21 июля.

Источник: журналистка София Середа в Facebook, "Радио Свобода"

Прямая речь: "После пятничного заявления депутата ОПЗЖ Олега Волошина об "отсутствии суверенитета" у Украины, его вот так сегодня встретили под Верховной Радой. Александру Кабанову из "Слуги народа", который неудачно проходил рядом, также досталось".

Після п‘ятничної заяви депутата ОПЗЖ Олега Волошина про «відсутність сувернітету» в України, його ось так сьогодні зустріли під ВР pic.twitter.com/3WsEXgQflb — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 21, 2020

Детали: 17 июля во время рассмотрения проекта постановления №3736 о заявлении Верховной Рады по поводу нелегитимного проведения общероссийского голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины – в АР Крым и городе Севастополе – Олег Волошин заявил, что украинский суверенитет "передан полностью внешнему управлению", а "страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом".

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов не поднимать вопросы, которые будут ставить под сомнение независимость, государственный суверенитет, свободу и территориальную целостность Украины.

Позже члены фракций "Голос", "Европейская солидарность", "Слуга народа" и депутатских групп "Партия "За будущее" и "Доверие" требовали от спикера "надлежащей реакции" на заявление депутата ОПЗЖ, направление запросов в правоохранительные органы по этому поводу.

Представник опзж волошин щойно здійснив злочин. Цитата: «вчора ніхто не прийшов на урочисту сесію з нагоди 30-річчя Декларації по державний суверенітет, бо нема ніякого суверенітету»

Це стаття. — Sofiya Fedyna (@ukrainesinger) July 17, 2020

Депутат ОПЗЖ Волошин щойно з трибуни парламенту заявив, що Україна не має суверенітету. Якщо СБУ не відкриє проти цього непотріба кримінальне провадження, у нас немає СБУ. Чиста 110 стаття ККУ. І краще б він сам склав повноваження після цього. Добровільно. — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) July 17, 2020

Сопредседатель группы "За будущее" Тарас Батенко назвал слова Волошина "плевком представителя пятой колонны в украинском парламенте тысячелетней истории Украины" и миллионам украинцев, которые боролись за независимость своего государства. Он убежден, что такой человек не может быть народным избранником Украинского государства.