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Депутата ОПЗЖ облили зеленкой после заявления, что у Украины "нет суверенитета"

Вторник, 21 июля 2020, 12:32
Депутата ОПЗЖ облили зеленкой после заявления, что у Украины нет суверенитета
Фото Софии Середы, "Радио Свобода"

Депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олега Волошина облили зеленкой под Верховной Радой перед внеочередной сессией 21 июля.

Источник: журналистка София Середа в Facebook, "Радио Свобода"

Прямая речь: "После пятничного заявления депутата ОПЗЖ Олега Волошина об "отсутствии суверенитета" у Украины, его вот так сегодня встретили под Верховной Радой. Александру Кабанову из "Слуги народа", который неудачно проходил рядом, также досталось".

 
Тут и далее фото Sophia Sereda
 
 

Детали: 17 июля во время рассмотрения проекта постановления №3736 о заявлении Верховной Рады по поводу нелегитимного проведения общероссийского голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины – в АР Крым и городе Севастополе – Олег Волошин заявил, что украинский суверенитет "передан полностью внешнему управлению", а "страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом".

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов не поднимать вопросы, которые будут ставить под сомнение независимость, государственный суверенитет, свободу и территориальную целостность Украины.

Позже члены фракций "Голос", "Европейская солидарность", "Слуга народа" и депутатских групп "Партия "За будущее" и "Доверие" требовали от спикера "надлежащей реакции" на заявление депутата ОПЗЖ, направление запросов в правоохранительные органы по этому поводу.

Сопредседатель группы "За будущее" Тарас Батенко назвал слова Волошина "плевком представителя пятой колонны в украинском парламенте тысячелетней истории Украины" и миллионам украинцев, которые боролись за независимость своего государства. Он убежден, что такой человек не может быть народным избранником Украинского государства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаОПЗЖ
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