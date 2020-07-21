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Двох бійців поранили на Донбасі

Вівторок, 21 липня 2020, 13:10

На Донбасі в зоні проведення Операції об’єднаних сил двоє українських бійців отримали поранення внаслідок обстрілів збройних формувань Росії.

Джерело: Facebook-сторінка ООС

Дослівно: "21 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників поблизу Павлополя.

Внаслідок обстрілів із автоматичних станкових гранатометів двоє наших воїнів отримали осколкові поранення. Військовослужбовців оперативно доставили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу.

У відповідь українські воїни застосували наявні вогневі засоби та дали агресору гідну відсіч. Втрати противника уточнюються".

Теми: ООСДонбас


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