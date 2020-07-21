Двух бойцов ранили на Донбассе
Вторник, 21 июля 2020, 13:10
На Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил двое украинских бойцов получили ранения в результате обстрелов вооруженных формирований России.
Источник: Facebook-страница ООС
Дословно: "21 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников вблизи Павлополя.
Вследствие обстрелов с автоматических станковых гранатометов двое наших воинов получили осколочные ранения. Военнослужащих оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.
В ответ украинские воины применили имеющиеся огневые средства и дали агрессору достойный отпор. Потери противника уточняются".