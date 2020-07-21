Двух бойцов ранили на Донбассе

На Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил двое украинских бойцов получили ранения в результате обстрелов вооруженных формирований России.

Источник: Facebook-страница ООС

Дословно: "21 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников вблизи Павлополя.

Вследствие обстрелов с автоматических станковых гранатометов двое наших воинов получили осколочные ранения. Военнослужащих оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.

В ответ украинские воины применили имеющиеся огневые средства и дали агрессору достойный отпор. Потери противника уточняются".