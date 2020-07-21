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Після зливи у Києві попадали дерева на машини

Вівторок, 21 липня 2020, 15:06
Після зливи у Києві попадали дерева на машини
Фото: Денис Василевський

У вівторок у Києві пройшла потужна злива із градом, в наслідок чого в різних частинах міста повалилися дерева.

Джерело: Facebook-сторінки Київ оперативний, Магнолія ТВ, міськрада Києва

Деталі: В соцмережі користувачі викладають фото і відео наслідків сильної зливи з вітром. Зокрема упавши деревом розтрощило автомобілі на вулиці Польовій і Лютеранській.

Дерево також впало на вулиці Лаврській.

 
Фото зі спільноти Київ оперативний

У міськраді Києва повідомили, що у наслідок потужної зливи на дорогах столиці виникли локальні підтоплення.

На перетині просп. Перемоги і вул. Шолуденка, на перехресті вул. Жилянської і Старовокзальної відбулось підняття рівня води з колектору річки Либідь, що призвело до тимчасового застою води на проїжджій частині.

Повідомляється, що працівники гідрослужб ліквідовують підтоплення. А також чергують біля проблемних місць.

Передісторія:

21 липня у західних та місцями північних областях очікуються короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів, в середині тижня дещо похолодає.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київпогода
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