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После ливня в Киеве попадали деревья на машины

Вторник, 21 июля 2020, 15:06

Во вторник в Киеве прошел мощный ливень с градом, в результате чего в разных частях города повалились деревья.

Источник: Facebook-страницы Киев оперативный, Магнолия ТВ, мэрия Киева

Детали: В соцсети пользователи выкладывают фото и видео последствий сильного ливня с ветром. В частности упавшим деревом разбило автомобили на улице Полевой и Лютеранской.

Дерево также упало на улице Лаврской.

В горсовете Киева сообщили, что в результате мощного ливня на дорогах столицы возникли локальные подтопления.

На пересечении проспекта Победы и ул. Шолуденко, на перекрестке ул. Жилянской и Старовокзальной произошло поднятие уровня воды с коллектора реки Лыбедь, что привело к временному застою воды на проезжей части.

Сообщается, что работники гидрослужб ликвидируют подтопления. А также дежурят у проблемных мест.

Предыстория:

21 июля в западных и местами северных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков, в середине недели несколько похолодает.

Темы: Киевпогода


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